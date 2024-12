Abbandono ingombranti ed errata differenziazione delle tipologie di rifiuto, intensificato da parte dell’amministrazione comunale - con il supporto del nucleo ambiente della polizia locale e della società Viterbo Ambiente - l’intervento per contrastare comportamenti che compromettono la qualità dell’ambiente e la vivibilità della nostra città. A comunicarlo è l’assessore all’ambiente del Comune di Viterbo Giancarlo Martinengo, che spiega: «Attraverso una serie di controlli mirati e l’analisi dei rifiuti abbandonati su via dei Magliatori e via del Pilastro, 200 metri da Porta Faul, sono emersi chiarissimi elementi di riconducibilità ai responsabili di tali azioni illecite». Una volta individuati i trasgressori, la polizia locale provvederà all’applicazione delle sanzioni previste per legge. «L’amministrazione è fermamente impegnata nel contrasto di tali azioni – aggiunge l’assessore Martinengo - che non solo danneggiano l’ambiente, ma rappresentano anche una violazione delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti. Il Comune di Viterbo invita tutti i cittadini a collaborare attivamente per mantenere la città pulita e rispettosa dell’ambiente, segnalando eventuali episodi di abbandono illecito di rifiuti. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte per garantire una città più vivibile e sostenibile per tutti».

«Tutti abbiamo a cuore la nostra città – sottolinea la sindaca Chiara Frontini – e procederemo con questa attività di controllo mirato, soprattutto laddove si verificano episodi più frequenti di abbandono indiscriminato di rifiuti o di errati conferimenti. Grazie per il quotidiano impegno dei nostri agenti di polizia locale e del personale di Viterbo Ambiente».