Riprende la regolare circolazione del traffico in via Matteotti, una delle arterie principali del centro storico che negli ultimi mesi è stata oggetto di lavori per il rifacimento della pavimentazione.

Il progetto, parte dei finanziamenti del Pnrr, ha rappresentato un impegno costante verso il miglioramento delle infrastrutture urbane per il benessere dei cittadini.

«Via Matteotti - ricorda la sindaca Frontini - era una delle vie più ammalorate del centro storico, con avvallamenti che superavano i 10 centimetri. L’intervento era necessario e non rimandabile, ed è parte del piano di asfaltature e riqualificazione della rete viaria cittadina».

Gli interventi realizzati su via Matteotti rappresentano, per l’amministrazione comunale, un passo avanti verso una viabilità più sicura per i residenti e i visitatori, e la nuova pavimentazione garantirà una migliore fruizione di questa strada così centrale e nevralgica.

I lavori sono ancora in fase di completamento per quanto riguarda la parte che interessa piazza della Rocca e proseguiranno senza sosta per limitare il più possibile i disagi per residenti e commercianti e portare a termine la rigenerazione di quest'area chiave della città.

«In netto anticipo sul cronoprogramma, continuano i lavori di sistemazione della direttrice via Matteotti. Da oggi sarà ripristinata la regolare circolazione veicolare e sarà garantita con queste modalità per tutto il periodo natalizio - spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Entro la prima settimana di dicembre verrà completato il tratto attualmente in lavorazione, che si prolungherà fino all'altezza della porta. Il marciapiede preesistente, sul lato destro salendo, è stato ampliato per 50 cm, ed ora permette un miglior passaggio ai cittadini, soprattutto alle persone diversamente abili. Sul marciapiede di sinistra - prosegue l’assessore - invece è stata realizzata una fioriera, che migliorerà l’estetica della via, a breve verranno messi a dimora alberi e fiori. Tutto questo andando a togliere appena 4/5 stalli blu. La restante segnaletica sarà ripristinata a breve».