Viterbo premiata come prima città Luminous Destinations 2026 alla Bit di Milano. Un premio per le 10 città italiane capaci di mettere in campo la migliore programmazione delle politiche di promozione della destinazione turistica. Nella motivazione del premio Viterbo è stata definita come “una città a misura d'uomo, con un equilibrio raro tra vivibilità e accoglienza”.

«Alla Borsa internazionale del turismo abbiamo ricevuto il premio come Luminous Destination, destinazione luminosa del 2026 – sottolinea la sindaca Chiara Frontini, subito dopo il conferimento del premio - Un riconoscimento che premia la strategia di promozione turistica dell’amministrazione e tutte le attività che stiamo mettendo in campo per far conoscere e apprezzare Viterbo in Italia e nel mondo. Un riconoscimento per un lavoro accurato e lungimirante reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del consigliere comunale delegato alle politiche per l’innovazione tecnologica e digitale Simone Onofri che ha seguito da vicino il progetto, in sinergia con il consigliere Marco Nunzi».

La sindaca durante la cerimonia di premiazione ha ribadito l’importanza della strategia di promozione messa in campo, prima fra tutte la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033, a cui l’amministrazione sta lavorando da circa tre anni. «Un anno molto particolare quello appena trascorso – aggiunge la sindaca Frontini – che ha visto Viterbo protagonista in occasione del giubileo, del conclave, ma anche come città termale».

Per chi ama viaggiare oltre i percorsi più battuti – si legge sul sito di Visit Italy, ideatore del premio - Luminous Destinations 2026 rappresenta una nuova chiave di accesso all’Italia meno raccontata, quella che custodisce meraviglie silenziose pronte a risplendere. In un momento in cui i viaggiatori cercano autenticità, equilibrio e la possibilità di entrare davvero in contatto con l’anima dei luoghi, il premio è dedicato ai territori che stanno reinventando il futuro del turismo. Luminous Destinations 2026 vuole guidare chi ama esplorare verso luoghi in cui la bellezza non è sovraffollata, ma autentica e viva, offrendo l’occasione di riscrivere il proprio modo di conoscere l’Italia attraverso percorsi meno battuti e storie che meritano finalmente di emergere. In un momento storico in cui il turismo chiede nuove vie di equilibrio e autenticità, il premio vuole valorizzare territori che custodiscono patrimoni straordinari.

La cerimonia di premiazione, presentata dalla conduttrice televisiva Eva Crosetta, ha visto l’intervento di Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy.