Spazio Viterbo, un luogo per il rilancio del commercio in centro storico: individuata la professionista che coordinerà il progetto. Si tratta di Martina Campanella, manager e fondatrice dello studio Mgcstuds. «Stiamo investendo tanto sul centro storico - afferma la sindaca Chiara Frontini -: dalle ristrutturazioni degli immobili comunali alle riqualificazioni degli spazi urbani, passando per il piano di recupero, il piano del commercio e dei dehors, fino ad arrivare all’ora gratis al parcheggio del Sacrario. Con Spazio Viterbo l’obiettivo è riportare vita e nuova presenza commerciale nel centro storico di Viterbo attraverso un progetto concreto, misurabile e con una visione moderna». A entrare nei dettagli è direttamente Martina Campanella, che alle parole della sindaca aggiunge: «Spazio Viterbo è un progetto concreto per riportare vita e attività nel centro storico. Mi occuperò di tre aree principali: della comunicazione e dell’immagine coordinata, trattando il centro come un marchio da riposizionare: visual, narrazioni, eventi, tutto ciò che serve per rendere il centro città più attrattivo e competitivo; della ricerca e della selezione dei brand più adatti a investire in centro storico, in target e sempre al fine di garantire continuità e coesistenza con le attività che già animano il centro; di un punto operativo aperto al pubblico, dove commercianti e imprenditori potranno portare idee, richieste e proposte: sarà un luogo di ascolto e lavoro concreto. La rete dei miei contatti - spiega ancora Campanella - maturata in anni di lavoro con i maggiori brand internazionali, verrà messa a disposizione del centro di Viterbo per portare nuove opportunità, nuove sinergie e nuovi contenuti. È un lavoro che nasce dalla mia esperienza professionale, ma anche dal mio lato personale: vivo in centro e immagino un centro città all’altezza del suo valore