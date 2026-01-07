VITERBO – Verrà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul 13enne di origine ucraina trovato morto l’altra notte nel quartiere Paradiso, presumibilmente dopo essere precipitato dalla finestra di casa.

La tragedia si è consumata nel quartiere Paradiso. Il 13enne sarebbe caduto dal terzo piano dell’abitazione in via Palmanova.

A dare l’allarme è stata la mamma del giovane intorno alle 3,30 che, pare, abbia trovato la finestra aperta e visto il giovane riverso sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare il ragazzo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della polizia che hanno eseguito gli accertamenti del caso e avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

I contorni in cui è maturata la tragedia, infatti, sono ancora tutti da definire. Non a caso il pm, Michele Adragna, ha disposto l’autopsia per chiarire anche le cause del decesso.

Alcuni segni trovati sul corpo del giovane, in particolare pare sulla schiena, avrebbero spinto gli investigatori a ulteriori approfondimenti. Tra le ipotesi al vaglio della polizia anche quella che si sia trattato di un gesto volontario ma, al momento, non sarebbe esclusa alcuna ipotesi.

Gli investigatori avrebbero sentito anche famigliari e amici per ricostruire il contesto di relazioni e la vita del giovane.

Non è escluso che ulteriori dettagli per fare luce su questa vicenda possano venire dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di zona.

