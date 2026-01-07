TOLFA – Lazio protagonista nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, che per la nona volta dal 2000 ha regalato il primo premio alla regione.

Dopo soli quattro anni, come riporta Agipronews, il montepremi da 5 milioni di euro torna a Roma. Ed insieme alla capitale festeggiano, per le vincite milionarie, anche due comuni in provincia: Ciampino, con il secondo biglietto da 2,5 milioni di euro, e Albano Laziale, dove è stato venduto il tagliando vincente da 1 milione di euro.

Il Lazio esulta anche con le vincite di seconda, terza e quarta categoria, con ben 56 premi distribuiti per un totale di 1,6 milioni di euro. Anche quest’anno, la regione è stata quella con più biglietti venduti, oltre 1,7 milioni, con Roma che ancora una volta rappresenta la provincia leader, più di 1 milione e 376mila tagliandi staccati, circa il 14% sul totale nazionale. A dominare anche nelle altre categorie di vincita è sempre la capitale che si aggiudica due dei biglietti da 100mila, un terzo premio di seconda categoria va invece a Castrocielo, in provincia di Frosinone. I premi di terza categoria andati al Lazio, del valore di 50mila euro ciascuno, sono invece otto: quattro a Roma, uno a Gallicano nel Lazio (RM), uno ad Ariccia (RM), uno a Frascati (RM) e un altro a Tivoli (RM).

Per le vincite di quarta categoria da 20mila euro ciascuno, figurano anche Tolfa, Viterbo, due a Pomezia e Civitella D’Agliano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA