CIVITAVECCHIA – «La scomparsa di Giulio Cesare Guglielmotti addolora Civitavecchia. Con lui se ne va una persona legata in modo autentico alla nostra città e alla sua storia, espressione di una famiglia che ha contribuito a costruirne l’identità civile».

Lo dice il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene.

«Voglio ricordare – prosegue -, con particolare gratitudine, il gesto compiuto nel 1996, quando, in occasione dell’intitolazione della Piazza del Comune a Pietro Guglielmotti, donò al Comune la fascia appartenuta proprio al nostro primo Sindaco: un atto di generosità e di memoria che ha consegnato alla comunità un simbolo prezioso del nostro percorso istituzionale. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla sorella Francesca e ai figli Ferdinando, Selvaggia e Pietro».

