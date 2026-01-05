PHOTO
CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno giovedì 08/01/2026 dalle ore 08.00 alle ore 23.00.
Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione presso le seguenti strade/zone:
Zona Borgata Aurelia;
Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia;
Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa);
Zona Area Portuale;
Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:
Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia);
Via Niccolo’ Paganini (Borgata Aurelia).
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet acea.ato2@pec.aceaspa.it.
