CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno giovedì 08/01/2026 dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione presso le seguenti strade/zone:

Zona Borgata Aurelia;

Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia;

Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);

Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa);

Zona Area Portuale;

Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia);

Via Niccolo’ Paganini (Borgata Aurelia).

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet acea.ato2@pec.aceaspa.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA