CIVITAVECCHIA – Incidente stradale a viale Baccelli, con un’auto che si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata. È accaduto intorno alle 12, nei pressi del benzinaio, poco dopo la rotonda che porta sulla Mediana. Un uomo, alla guida di una Mercedes Classe A, per cause in corso di accertamento si è ritrovato con l’auto girata su un fianco al centro della strada. Subito sul posto, nonostante la pioggia battente, sono intervenuti i mezzi di soccorso: la Polizia ha provveduto a dirigere il traffico, consentendo ai Vigili del fuoco di estrarre il conducente del veicolo attraverso il cofano e di affidarlo al personale del 118. Un'altra ambulanza ha portato via anche un secondo uomo rimasto ferito, ovvero il conducente di una Panda con la quale la Mercedes Classe A si sarebbe scontrata prima di ribaltarsi. A viale Baccelli sono intervenute anche alcune pattuglie della Polizia locale cha hanno provveduto ad effettuare i rilievi dell’incidente.

