Riqualificazione di via Braccia di San Francesco fino a via San Bonaventura, approvato il progetto esecutivo. I lavori inizieranno subito dopo le festività natalizie e procederanno spediti fino a conclusione dell’intervento.

«È stato finalmente approvato il progetto esecutivo di un intervento che era oltremodo necessario, urgente e particolarmente atteso – ha affermato la sindaca Chiara Frontini - Siamo perfettamente a conoscenza dei disagi quotidiani dei cittadini residenti nella zona, ma fino a oggi non è stato possibile agire. Ora si può procedere. La nostra amministrazione è sempre attenta ad ascoltare la voce dei cittadini e come sempre cerca di fare del suo meglio per risolvere quelle situazioni di mancata manutenzione e anni di abbandono».

«L’iter amministrativo di questi interventi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - è generalmente piuttosto complesso, caratterizzato da numerose fasi, a partire dalla progettazione, passando dal reperimento dei fondi fino ad arrivare all’affidamento dei lavori.

L’intervento interesserà via Braccia di San Francesco, a partire da via San Bonaventura, e raggiungerà anche piazza San Francesco. Sulla stessa piazza, dopo aver rimosso momentaneamente i sampietrini presenti, si procederà alla bonifica del sottofondo. Successivamente verranno ripristinati gli stessi sampietrini precedentemente rimossi.

Per quanto riguarda le aree con pavimentazione in conglomerato bituminoso – conclude l’assessore Floris - si interverrà con il rifacimento dell'intero manto stradale. L’intervento di riqualificazione verrà realizzato cercando di arrecare minor disagio possibile ai residenti».