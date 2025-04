Nuovo piano del commercio del Comune di Viterbo: siamo nella fase iniziale ma gli addetti ai lavori fanno già sentire la loro voce. L’iter per il nuovo piano del commercio è cominciato giorni fa con l’approvazione, da parte della giunta comunale, della relazione del dirigente del settore sviluppo economico e attività produttive con le linee d’indirizzo. Al centro degli interessi della giunta Frontini il centro storico cittadino con il divieto, tra le altre cose, di attività non consone al cuore storico della città, indicazioni su nuovi parcheggi sotterranei e ripensamento dell’espansione dei grandi centri di vendita nel quadrante nord del capoluogo. Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, nota che «il nuovo piano del commercio, seppure agli albori, presenta alcuni spunti interessanti come la necessità una scelta ponderata delle attività su cui puntare per il rilancio del centro storico. Questa, in base ai codici Ateco, era proprio una delle proposte avanzate dalla Cna a palazzo dei Priori. Siamo favorevoli, per dna, a un incremento delle attività artigianali. Bene anche la verifica dell’impatto sul traffico per le grandi superfici nel quadrante nord della città. Detto questo, ribadiamo: siamo agli inizi e verificheremo strada facendo l’evolversi dell’iter». È, quindi, un cauto ottimismo quello della Cna che dovrà trovare, via via, conferme lungo il cammino che, per la fine del 2026, dovrebbe portare all’approvazione in consiglio comunale del nuovo piano del commercio viterbese. «Ben venga un’attenzione del piano del commercio verso il centro storico – dice Andrea De Simone, segretario di Confartigianato imprese di Viterbo – che è, di fatto, un malato terminale. Assistiamo a un continuo abbassamento di saracinesche anche su corso Italia, un aumento di situazione di pericolo con atti di violenza che si verificano in centro storico. Se l’amministrazione comunale vorrà dare attenzione per favorire l’apertura di determinate attività all’interno del centro saremo assolutamente dalla stessa parte. Auspichiamo che, fin da subito, si possano prendere provvedimenti rendendo gratuito il parcheggio del Sacrario e gli altri posteggi in centro per la prima ora e gratuito all’inizio della settimana. Vedere corso Italia con 3-4 persone che passeggiano è veramente preoccupante. C’è necessità di riattrarre i viterbesi verso il centro con politiche a più ampio raggio ma anche con azioni da attuare immediatamente». Gianfranco Piazzolla, presidente provinciale di Confimprese, dal canto suo dice che «per fare una pianificazione urbanistica e commerciale seria occorre fare un nuovo piano regolatore. Questo Prg, che ha 50 anni, è abbondantemente superato in virtù del fatto che la regolamentazione del commercio, del piano dei rumori e del traffico di una volta non sono quelli di adesso. Prima c’era maggiore sostenibilità di circolazione, mentre oggi tutto è cambiato anche per tipologia dei mezzi, di trasporto di merci su strada e altro. Un nuovo piano regolatore è stato sempre il nostro pallino». Piazzolla specifica anche che «sulla programmazione che il Comune vuole fare per l’area nord è positivo che l’amministrazione ponga un freno. Lo sviluppo che c’è stato non solo mette a rischio l’integrità commerciale del resto della città ma anche l’incolumità pubblica perché diventa un punto di percorrenza in cui ci sono anche i vigili del fuoco che devono avere strada libera. In certi periodi come il Natale, invece, i vigili del fuoco rischiano di non poter transitare per il blocco della rotatoria e poi perché tutto il flusso commerciale è stato riposto in quella zona». Per Confimprese Viterbo, quindi, «bene confermare la fascia esterna e ripensare a una riprogrammazione del centro storico».