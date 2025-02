“Nuovi interventi e nuove risorse per il quartiere di Santa Barbara”. Ad annunciarli l’amministrazione comunale che fa sapere che sono state stanziate risorse aggiuntive che hanno portato a nuovi servizi per il popoloso quartiere viterbese.

«Dopo l’avvio del progetto per lo svincolo del semianello per Santa Barbara e del parco con il ponte ciclopedonale che collegherà i campi sportivi con Santa Lucia, grazie ai fondi per il Giubileo - fa sapere la sindaca Frontini - ora si potrà procedere con altri importanti interventi, possibili a seguito di integrazione degli stessi fondi. Tra questi, abbiamo deciso di puntare sulla riqualificazione di via Campo Scolastico, dove saranno realizzate fognature, asfaltature, marciapiedi e illuminazione pubblica». L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Floris aggiunge che «si interverrà anche per riqualificare il parco con nuove attrezzature, verrà attivato il servizio di bike sharing, saranno realizzati due nuovi parcheggi e una pista ciclabile fino a via Francesco Baracca. Una serie di opere di urbanizzazione e di vera e propria riqualificazione di ulteriori zone del popoloso quartiere».

«Interventi che partiranno a breve – hanno precisato sindaca e assessore - e per i quali è doveroso ringraziare il settore lavori pubblici, diretto dall’architetto Luca Cosimi, per lo scrupoloso lavoro portato avanti dal suo team».

Gli interventi sono stati approvati la scorsa settimana su proposta dell’assessore Floris.

«Questa amministrazione sta investendo molto su Santa Barbara – commenta ancora la sindaca Frontini - sia in termini di risorse economiche, sia per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti. In questi due anni e mezzo abbiamo provveduto alla rimodulazione della viabilità interna, intervento particolarmente apprezzato dai residenti, abbiamo consentito la ripresa dei lavori alla scuola materna Boat, fermi da quindici anni, e a breve provvederemo all'apertura della palestra. Parliamo di oltre 8 milioni di euro – conclude Frontini – una somma importante destinata a opere e strutture necessarie e attese dall'intero quartiere»