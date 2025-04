Inaugurata questa sera l’illuminazione delle mura medievali. « Secoli di storia riportati alla luce - ha commentato la sindaca Frontini sui - Un’opera evocativa, non solo per la sua bellezza ma per l’importanza che riveste per ogni viterbese e per la città. Oggi aggiungiamo un tassello importante alla riqualificazione di un simbolo della nostra città».

All’evento hanno partecipato anche numerosi viterbesi che hanno potuto effettuare una passeggiata intorno alle mura da porta della Verità a porta Romana. Una “passeggiata tra storia e luce” come è stata definita che ha visto come guida l’assessore alla cultura Antoniozzi che ha ricordato la storia delle mura, dal primo nucleo della cinta sino alle vicende delle porte.