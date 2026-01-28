Via libera della giunta agli incentivi e agevolazioni per l’uso dei veicoli a trazione elettrica e ibrida.

L’amministrazione Frontini ha approvato la delibera con la quale sono state confermate le condizioni applicate nel 2024 e nel 2025.

Anche quest’anno dunque viene confermata la totale esenzione del pagamento della tariffa oraria nelle aree di parcheggio a raso delimitate da striscia blu a tariffazione oraria per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (veicoli del tipo Bev – BatteryElectric Vehicle) e per i veicoli ibridi con un livello di emissione di CO2 pari o inferiore a 20g/km, di proprietà (o altro titolo indicato alla voce C della carta di circolazione) di persone fisiche residenti nel comune di Viterbo o di persone giuridiche con sede legale a Viterbo..

Sono previste agevolazioni per le altre auto ibride con emissione di CO2 superiore a 20g/km, e cioè quelle comprese nella fascia 21-60g/km e quelle nella fascia 61-135g/km. Per quanto riguarda il primo caso - auto ibride comprese nella fascia 21-60g/km - la tariffa agevolata di abbonamento annuo è di 30 euro, neanche 9 centesimi al giorno. Per il secondo caso, e cioè le auto ibride con emissione CO2 compresa tra 61-135g/km, la tariffa agevolata di abbonamento annuo è di 60 euro, meno di 17 centesimi al giorno.

«Abbiamo confermato le stesse agevolazioni degli ultimi due anni - afferma la sindaca Chiara Frontini, promotrice del provvedimento nel 2012, in veste di assessore -. Chi sceglie di acquistare veicoli a basso impatto ambientale è giusto che abbia incentivi e agevolazioni – Visto il crescente utilizzo di auto elettriche e ibride, dal 2024 ci siamo allineati alle fasce stabilite a livello ministeriale, proporzionate e rimodulate in base alle tre fasce di emissioni di CO2.

Pertanto minore è l’impatto ambientale del veicolo, maggiore è l’agevolazione. Esenzione totale del pagamento per le auto elettriche e per quelle ibride fino a 20g/km e abbonamenti annui con tariffe decisamente ridotte per le altre due fasce, sempre proporzionate al livello di emissioni di CO2».

Infine, alcune informazioni pratiche sul contrassegno da richiedere ed esporre per i veicoli aventi diritto: il tagliando del 2025 è valido fino al 31 gennaio 2026.

Il nuovo avrà validità fino al 31 gennaio 2027.

La sosta gratuita delle auto aventi diritto è subordinata all’esposizione dello specifico contrassegno, rilasciato dalla società Francigena su istanza degli interessati, indicante le caratteristiche del veicolo e il titolo di proprietà dello stesso.

Gli interessati, dovranno prima scaricare e compilare l'apposito modulo per la richiesta, disponibile sul sito www.francigena.vt.it .

Una volta compilato, dal 2 febbraio 2026, potranno recarsi con il suddetto modello presso l'ufficio cassa all'interno del parcheggio a pagamento in piazza Martiri d'Ungheria per ritirare il contrassegno.

L'ufficio cassa è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12 e martedì/giovedì dalle 15 alle 17.

Il pagamento delle tariffe agevolate può essere effettuato esclusivamente tramite pos presso ufficio cassa parcheggio piazza Martiri d’Ungheria alla consegna del tagliando.