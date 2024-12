L’acqua delle zone servite dalla rete idrica Respoglio Settecannelle è tornata potabile. Il parametro enterococchi – come comunicato in data odierna dalla Asl di Viterbo all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio – è tornato conforme ai valori previsti dalla vigente normativa. Questa mattina la sindaca Frontini ha pertanto emanato l'ordinanza sindacale con cui revoca il precedente provvedimento, ovvero quello di divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Con effetto immediato, le zone alimentate dalla suddetta rete idrica Respoglio Settecannelle, ovvero i quartieri Santa Barbara, Ellera, Paradiso e località La Quercia, possono tornare a utilizzare regolarmente l’acqua anche per uso alimentare.

“Una risoluzione piuttosto tempestiva del problema – spiega la sindaca Frontini - con il campionamento effettuato già nella giornata di lunedì, e le cui risultanze sono state disponibili entro 48h per ridurre al minimo i disagi ai cittadini delle zone interessate. Anche Talete ha fatto la sua parte mettendo a disposizione le autobotti, limitando così ulteriormente le difficoltà per la cittadinanza. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati, Asl, Arpa Lazio, Talete e gli uffici del servizio idrico del Comune di Viterbo affinché questa criticità potesse essere risolta al meglio e nel più breve tempo possibile”.