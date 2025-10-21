Il “varo” della Boat sembra approssimarsi. Forse. Le prime notizie sulla realizzazione della scuola materna nel quartiere Santa Barbara risalgono all’epoca dell’amministrazione Marini, ha poi continuato a essere argomento iscritto nell’agenda dei successivi esecutivi fino all’attuale che, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe essere quello che terrà a battesimo l'apertura della struttura.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società Ital Service con sede a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, è avvenuta nel luglio 2023 con consegna dei lavori nel settembre dello stesso anno.

Il termine di ultimazione dell’opera, previsto in 450 giorni, era stato fissato per il 10 dicembre 2024. Da allora una serie di stop and go, con quattro richieste di proroghe dei termini contrattuali da parte della ditta che hanno fatto totalizzare ulteriori 385 giorni di lavori. L’ultima proroga della scadenza del tempo utile per terminare i lavori è stata presentata al Comune lo scorso 6 ottobre. Il nuovo termine è fissato al 30 dicembre. Uno stillicidio di estensioni dei tempi che, stando alla puntualizzazione inserita nella determina dirigenziale, “non darà luogo a nessun maggior compenso per l’impresa”.

Con il ribasso del 21,84% la società marchigiana si è aggiudicata l'appalto per una spesa complessiva di 3 milioni 826mila euro, finanziato per 2.335.000 con fondi Pnrr, nell’ambito della linea progettuale relativa a “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” più un incremento con decreto ministeriale del 10% per quasi 234mila a cui va aggiunto 1 milione 257mila 651 euro come quota di cofinanziamento comunale. Ora non resta che incrociare le dita e auspicare che la quarta proroga sia davvero l'ultima e che l'inizio del prossimo anno possa essere celebrato nel popoloso quartiere di Santa Barbara con l’apertura della lungamente attesa struttura scolastica.