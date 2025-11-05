Al via l’asfaltatura di viale Trento. L’inizio dell’intervento è previsto per il prossimo 10 novembre, mentre sono in corso in queste ore i lavori per la potatura degli alberi. L’intervento di asfaltatura, salvo avverse condizioni meteorologiche, durerà al massimo dieci giorni. «Si può procedere con l’asfaltatura e la riqualificazione di viale Trento – afferma la sindaca Chiara Frontini - Un intervento davvero tanto atteso, sia perché va a garantire ulteriori parcheggi a ridosso delle mura, sia perché va a riqualificare un’area che necessita di particolare attenzione. Si tratta di un lotto che rientra all’interno del grande progetto di riqualificazione e della realizzazione di nuovi parcheggi, che ha visto interessati nei mesi scorsi il Sacrario e la Teverina, e include anche la zona del tribunale e i campi sportivi a Santa Barbara».

«L’intervento, realizzato con fondi Pnrr, prevede la riqualificazione dell’area e l’ampliamento di nuovi posti auto – spiega l’assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne - Verranno salvaguardate tutte le assenze arboree e sarà riasfaltata l'intera via. Abbiamo previsto un modus operandi tale da ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Chiediamo un minimo di pazienza, consapevoli che una volta riaperta al traffico regolarmente, la via risulterà notevolmente migliorata, più sicura, illuminata e con un numero maggiore di parcheggi».

Per consentire tali interventi, l’attuale potatura e la successiva asfaltatura, si rendono necessari alcuni provvedimenti alla sosta e alla circolazione veicolare. Nel dettaglio: da oggi è vietata la sosta su tutta l'area della viabilità, compresa quella interna dal numero civico 4 al civico 18; a partire da lunedì 10 novembre sarà interdetto il transito veicolare ordinario su tutta la via, ad eccezione dei residenti, dei titolari delle attività commerciali e dei mezzi autorizzati. A queste categorie verrà consentito il transito a senso unico da piazzale Gramsci verso la stazione.