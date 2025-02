Non si ferma la protesta degli studenti delle scuole superiori rispetto alle condizioni dei loro edifici scolastici. Dopo quelli del Ruffini e del Besta di Orte, questa mattina è stata la volta dei ragazzi dell’Itt Da Vinci.

Una sessantina di studenti si sono ritrovati sotto la sede della Provincia.

«Ci sono problemi con la manutenzione perché non viene fatta regolarmente -hanno detto i rappresentanti d’istituto Andrea Vico e Flavia Frittelli - termosifoni perdono e rimangono spenti; le finestre non isolano e si aprono da sole; ci sono cavi scoperti, muri rovinati, porte che non si chiudono».

La pioggia ha poi fatto destistere gli studenti che hanno interrotto la protesta prima del previsto.

Nel frattempo, però, i rappresentanti dei ragazzi sono stati ricevuti dai tecnici dell’amministrazione comunale.

«Abbiamo chiesto che venga fatta una manutenzione più regolare - hanno detto Andrea Vico e Flavia Frittelli - che quantomeno siano garantite le cose minime per la sicurezza degli studenti e per la vivibilità della scuola».

Al termine dell’incontro l’architetto della Provincia ha assicurato agli studenti che tra domani e mercoledì sarà effettuato un sopralluogo nella scuola per verificare le problematiche denunciate e per capire, eventualmente, quali interventi poter adottare per risolvere la situazione.