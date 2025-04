In corso da lunedì mattina i lavori di allestimento del cantiere in viale Trento. L’intervento, realizzato con fondi Pnrr, prevede la riqualificazione dell’area e l’ampliamento di nuovi posti auto. Verranno salvaguardate tutte le assenze erboree e verrà riasfaltata la via. Si tratta di un lotto che rientra all’interno del grande progetto di riqualificazione e della realizzazione di nuovi parcheggi, che ha visto interessati nei mesi scorsi il Sacrario e la Teverina, e include anche la zona del tribunale e i campi sportivi a Santa Barbara.

«Un intervento davvero tanto atteso - spiega la sindaca Chiara Frontini - sia perché aumenta i parcheggi a ridosso delle mura, sia perché va a riqualificare un’area che necessita di particolare attenzione. Dopo l’installazione della videosorveglianza e la costituzione del comitato di controllo di vicinato ora passiamo alla riqualificazione urbana della zona».

Per consentire i lavori, su viale Trento, lato numeri civici pari, nel tratto ricompreso tra il numero 4 e il numero 18, lungo tutto il perimetro dell’area di cantiere, comprendente gli stalli di sosta e l’area a verde, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.