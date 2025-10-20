Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul semianello, tra Santa Lucia e Santa Barbara. Per consentire tale intervento sono stati adottati alcuni provvedimenti viari compatibili con le esigenze del cantiere. In questa prima fase, quindi a partire da ieri, ci sarà il restringimento di carreggiata su entrambi i sensi di marcia del tratto della circonvallazione Almirante compreso tra Ellera e Teverina. Nello specifico il provvedimento riguarda il tratto compreso tra la rampa di ingresso al semianello da strada Teverina e di uscita su strada Ellera (direttrice verso via Genova) e la rampa di ingresso da strada Ellera e di uscita strada Teverina (direttrice verso strada Tuscanese). «Un'opera infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e il collegamento al quadrante nord della città attraverso la mobilità dolce - sottolinea la sindaca Chiara Frontini - Un intervento a vantaggio della vivibilità e della qualità della vita che una volta terminata contribuirà a fornire un'alternativa di mobilità in una zona densamente popolata».

«Lunedì mattina sono iniziati i lavori di per un'importante opera - spiega l'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Non ci saranno chiusure sul semianello, ma solo restringimenti di carreggiata. Si tratta di un'opera che diminuirà la concentrazione di traffico nella zona nord e consentirà anche una netta riduzione dei tempi di percorrenza di quel quadrante da parte degli automobilisti».