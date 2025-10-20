PHOTO
Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul semianello, tra Santa Lucia e Santa Barbara. Per consentire tale intervento sono stati adottati alcuni provvedimenti viari compatibili con le esigenze del cantiere. In questa prima fase, quindi a partire da ieri, ci sarà il restringimento di carreggiata su entrambi i sensi di marcia del tratto della circonvallazione Almirante compreso tra Ellera e Teverina. Nello specifico il provvedimento riguarda il tratto compreso tra la rampa di ingresso al semianello da strada Teverina e di uscita su strada Ellera (direttrice verso via Genova) e la rampa di ingresso da strada Ellera e di uscita strada Teverina (direttrice verso strada Tuscanese). «Un'opera infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e il collegamento al quadrante nord della città attraverso la mobilità dolce - sottolinea la sindaca Chiara Frontini - Un intervento a vantaggio della vivibilità e della qualità della vita che una volta terminata contribuirà a fornire un'alternativa di mobilità in una zona densamente popolata».
«Lunedì mattina sono iniziati i lavori di per un'importante opera - spiega l'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Non ci saranno chiusure sul semianello, ma solo restringimenti di carreggiata. Si tratta di un'opera che diminuirà la concentrazione di traffico nella zona nord e consentirà anche una netta riduzione dei tempi di percorrenza di quel quadrante da parte degli automobilisti».
Tornando ai provvedimenti al traffico, sarà successivamente necessario il senso unico alternato con restringimento della carreggiata (e divieto di sosta con rimozione) su via Campo Scolastico, nel tratto compreso tra l'ingresso del campo da rugby fino all'intersezione con strada Santa Barbara. Tra gli altri provvedimenti previsti anche il divieto di transito – se necessario – su strada Santa Barbara, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Campo Scolastico e via L. Beccali, e il divieto di sosta con rimozione nell'area destinata a parcheggio di via Santa Lucia e, se necessario, il senso unico alternato con restringimento di carreggiata.