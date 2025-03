Ventuno posti in più nei nidi comunali. È online l’avviso pubblico riguardante le iscrizioni per il servizio asilo nido, anno educativo 2025-2026.

«Quest’anno possiamo garantire complessivamente 21 posti in più rispetto allo scorso anno – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -: 16 posti in più alla struttura I Cuccioli che vanno a sommarsi alle 10 permanenze provenienti dall'anno passato e 5 posti in più al Nido a Colori. Continuiamo a investire nel servizio nido, perché contrastare la denatalità e sostenere le famiglie è una priorità della nostra amministrazione. Un ulteriore provvedimento che va nel senso del supporto alla genitorialità e della conciliazione dei tempi di vita-lavoro».

Per la presentazione delle domande c’è tempo fino alle

12 del prossimo 2 maggio. L’avviso riguarda l’asilo nido comunale “I Cuccioli”, in via santa Maria in Volturno e “Il Nido a colori”, in via dei Tarquini.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica con le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso. L’utente potrà compilare la domanda accedendo al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR003.sto?DB_NAME=wt00033418&CodiceServizio=5

Il Sistema guiderà il richiedente nella corretta compilazione del format - per il quale è necessario l’uso dello spid - e indicherà i documenti da allegare (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Isee, i documenti comprovanti i criteri di priorità nei punteggi, eccetera).

«Il servizio di asilo nido rappresenta un supporto significativo per la conciliazione delle politiche della famiglia e del lavoro dei genitori – sottolinea l’assessore Rosanna Giliberto - Non solo. L’asilo nido rappresenta una tappa indispensabile nella crescita e nello sviluppo dei piccoli, un’esperienza fondamentale sia per quanto riguarda la loro interazione sociale, ma anche la loro creatività e lo sviluppo delle competenze cognitive».

«Il servizio di nido comunale rappresenta sicuramente una risorsa fondamentale per le famiglie – aggiunge la consigliera comunale di parità e delegata alle politiche di conciliazione lavoro/famiglia Melania Perazzini - ma lo è ancora di più per le donne che scelgono di conciliare la vita professionale e quella familiare.

Grazie a questo servizio le mamme possono lavorare con maggiore serenità, contribuendo così all'uguaglianza di genere e favorendo una maggiore partecipazione femminile nel mercato del lavoro».

Il servizio è rivolto alla fascia di utenza 3-36 mesi. 16 i posti disponibili nella struttura I Cuccioli, 27 quelli per la struttura Il Nido a colori, escluse riconferme dell’anno precedente. A seguito delle domande presentate dalle famiglie verrà stilata apposita graduatoria resa pubblica sul sito istituzionale del Comune di Viterbo.

La graduatoria verrà pubblicata indicando il numero d’ordine/protocollo della domanda che il sistema assegna automaticamente alla stessa in fase di compilazione e che va sempre conservato dal richiedente per l’individuazione della propria domanda all’interno della graduatoria.

Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio Asili nido del settore Servizi sociali ai numeri 0761 348589 - 0761 348552.