SANTA MARINELLA – In arrivo dalla Regione Lazio oltre un milione di euro per la valorizzazione del litorale. “Grazie all'impegno e al lavoro delle opposizioni in Consiglio Regionale del Lazio – si legge in una nota - sono stati stanziati ulteriori otto milioni per la riqualificazione e valorizzazione del litorale. Questi ulteriori fondi, permetteranno ai Comuni esclusi dalla graduatoria, di poter rientrare nel finanziamento con i propri progetti. Santa Marinella è tra i Comuni beneficiari con oltre un milione di euro, per un progetto che implementerà il lavoro di valorizzazione del litorale, iniziato con il precedente bando. L'economia del mare, la blue economy, è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio e dei Comuni costieri, sempre nell'ottica dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale. Un'opposizione responsabile può incidere davvero e creare l'alternativa per un Lazio più giusto e meglio governato”.

