Oltre 100mila euro. È la cifra totale che, annualmente, viene sborsata per “rimborsare” i consiglieri del parlamentino di Palazzo dei Priori.

Il Comune ha una serie di spese correnti in cui rientrano i salari e le remunerazioni di tutte le persone che, a vari livelli, gestiscono la macchina amministrativa. Oltre alla parte operativa, quella più preponderante costituita dai dirigenti e dai dipendenti, sul budget comunale incide la spesa per le indennità di sindaca, assessori e presidente del consiglio: complessivamente 720mila euro l’anno. Almeno fino ad ora.

Gli incrementi dei compensi per l’esecutivo, adottati a seguito di un adeguamento stabilito da una normativa nazionale, finora sono stati sostenuti da contributi statali. Che potrebbero non esserci più da quest’anno. E in tal caso il costo dell’organo politico ricadrebbe totalmente sulle casse comunali, con ripercussioni sul bilancio. In attesa di un’eventuale proroga dei contributi da parte dello Stato, c'è certezza della spesa invece per quanto riguarda i gettoni di presenza per i consiglieri comunali. L’importo, rimasto inalterato dal 2006, è di 53,43 euro per ogni partecipazione alle sedute assembleari e alle commissioni consiliari.

Al di là del numero di riunioni, per il 2026 il tetto dei compensi è di complessivi 97mila euro, a cui vanno aggiunti 8.245 per l’Irap dovuta ai sensi di legge.

Oltre a tali somme però il Comune deve corrispondere, per le giornate di assenza dei consiglieri dai rispettivi luoghi di lavoro per partecipare alle sedute, un rimborso ai datori di lavoro. La spesa stimata, per quest’anno, è di 15mila euro. Per un totale di 120mila euro.

Cifra esigua ovviamente se confrontata con gli “stipendi” mensili delle posizioni politiche apicali: quasi 10mila euro per la prima cittadina, 5.800 euro per gli assessori e 7mila 200 per il vicesindaco.

Ma, nel calderone delle spese comunali, il costo totale dell’apparato politico incide per un ammontare di 840mila euro l’anno.