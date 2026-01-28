SANTA MARINELLA – Dopo aver più volte chiamato in causa il commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia Fasoli, la presidentessa del Comitato Cittadino per la Casa Stefania Abbatiello, si è vista costretta ad andare in Regione per conferire con l’assessore alla casa Ciacciarelli. “Ho avuto modo oggi – dice la Abbatiello - dopo aver preso appuntamento in Regione, di confrontarmi con il capogruppo della Lega in Regione Lazio, la consigliera Laura Cartaginese. Non è stato nell’immediatezza un incontro cordiale perché la consigliera mi aveva fatto una promessa, quella di interessarsi, entro il 2025 di organizzare un tavolo tecnico. Forse esausta per le conseguenze di un intervento operatorio e troppo dolorante, forse ho avuto uno scatto di rabbia con la consigliera a cui chiedo scusa. Una volta però tornata tranquilla, ci siamo di nuovo incontrate ed è iniziato un confronto civile e la Cartaginese ha ammesso le mie ragioni, dicendo che il suo segretario non gli ha ricordato gli impegni presi all’epoca anche perché ha da seguire ben 140 Comuni. Comunque ha promesso che si farà un tavolo tecnico sulla questione delle case popolari di Via Elcetina. Inoltre contatterà il commissario Ater Fasoli per un incontro tra Regione, Comitato e la società Lunghezza, l’azienda edile che aveva presentato un progetto per la ristrutturazione dei 47 appartamenti popolari, per vedere di risolvere il problema. Ovviamente sarà necessario rispettare i tempi burocratici, ma la cosa importante è iniziare di nuovo quel cammino che ci porterà, spero, alla realizzazione e alla consegna delle case di via Elcetina a coloro che sono inseriti nella speciale graduatoria degli aventi diritto”.