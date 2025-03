Parcheggi di via del Pilastro e viale Buozzi ancora indisponibili a distanza di due giorni dalla Fiera dell’Annunziata e, come il 25 marzo, del tutto vuoti». A lanciare, ancora una volta, la segnalazione ‘sul campo’ è il capogruppo della Lega al consiglio comunale Andrea Micci che martedì aveva già criticato, d’intesa con la consigliera Letizia Chiatti, la scelta dell’amministrazione Frontini di vietare il parcheggio a pagamento delle auto su via del Pilastro, viale Buozzi e altre vie limitrofe al centro storico, e di riservarle al posteggio degli ambulanti.

Il 25 marzo sono state tante le contravvenzioni elevate dagli agenti della polizia locale, debitamente autorizzati dell’ordinanza dirigenziale che ha gestito e resi noti tutti i divieti per la Fiera dell’Annunziata. Il divieto, però, è rimasto fisso, almeno fino alla giornata di ieri senza essere rimosso dagli addetti ai lavori. «Già i divieti erano su strisce blu che fornivano comunque un introito al Comune - continua Micci - per cui non si capisce perché si debba impedire ai cittadini di parcheggiare quando ci sono eventi come la Fiera dell’Annunziata. Quel giorno multe a raffica e cittadini-utenti inferociti che avevano solo cercato di fare quattro passi alla Fiera. Ma, come se non bastasse il danno, è arrivata anche la beffa. Oggi che è giovedì 27 (ieri, ndr), quindi a distanza di due giorni dalla manifestazione, c’è ancora il divieto di sosta su tutte le vie oggetto dell’ordinanza e la totale assenza di macchine parcheggiate perché i cittadini hanno già preso belle multe». Andrea Micci si rivolge ancora una volta all’amministrazione Frontini per la scelta del 25. «Dopo si discute sulle difficoltà economiche della società partecipata Francigena che gestisce i parcheggi – dice ancora Andrea Micci - Non aveva senso mettere il divieto di sosta per la giornata del 25, da cui il danno e adesso, a distanza di due giorni, non soltanto non sono stati rimossi i cartelli del divieto di sosta fino a cessata necessità, terminata il 25 sera: ora siamo al 27 e abbiamo ancora i divieti installati e l’impossibilità di parcheggiare per accedere al centro storico».