LADISPOLI – Pubblicato l’avviso per la concessione in uso temporaneo ed in orario extra-scolastico delle seguenti palestre di proprietà comunale: Palestre di categoria A o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale o di eccellenza: Palestra “Corrado Melone” annessa all’Istituto “Corrado Melone”; Palestra “Ilaria Alpi” annessa all’istituto comprensivo Ilaria Alpi, Via Varsavia. Palestre di Categoria B o di rilevanza dilettantistica amatoriale aventi per dimensioni e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli eventi di promozione sportiva: Palestra “Livatino”, Via F. lli Bandiera, annessa all’Istituto comprensivo Ladispoli 1; Palestra “Falcone” Via “Castellammare di Stabia”, Palestra “Ghirlandaio/Caravaggio”, Via del “Ghirlandaio” annessa all’Istituto comprensivo Ladispoli 3. Campi esterni E o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale o di eccellenza: Campo esterno “Fumaroli”, annesso all’istituto comprensivo Corrado Melone, Via Ivon de Begnac, di proprietà comunale. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno 31/08/2024 alle ore 12.

