TARQUINIA - L’Università Agraria promuoverà un ciclo di incontri periodici con i rappresentanti del mondo agricolo locale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo, ascoltare esigenze e proposte, e affrontare insieme le sfide presenti e future del comparto. «Sappiamo bene come Tarquinia vanti una forte vocazione agricola - spiega il presidente Alberto Riglietti. «Il settore primario è da sempre uno dei pilastri economici, occupazionali e identitari del territorio. Ecco perché è importante un confronto aperto e costante con chi lavora rappresenta il settore». «L'Università agraria ritiene pertanto fondamentale istituire momenti stabili di dialogo e collaborazione. Il primo incontro, che avrà luogo a inizio febbraio, vedrà anche la partecipazione di Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione, a conferma dell’attenzione e del supporto delle istituzioni regionali nei confronti del settore agricolo e del territorio tarquiniese. L’iniziativa darà il via a un percorso strutturato di ascolto e co-progettazione, finalizzato a sostenere lo sviluppo agricolo locale, migliorare la gestione del patrimonio agrario e individuare insieme strumenti di supporto, crescita e promozione per il comparto. Occorre oggi più che mai - conclude Riglietti - fare sistema per promuovere il territorio e valorizzare i nostri prodotti; un tavolo di confronto, se sviluppato in maniera permanente, può tradursi in un prezioso strumento di consultazione e cooperazione, nonché di propulsione e coordinamento, attraverso cui recepire istanze e lavorare a soluzioni e risposte per il territorio».