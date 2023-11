Nuovi spazi e nuovi servizi per il cittadino agli uffici anagrafe di via Garbini. Ieri mattina la sindaca Chiara Frontini insieme all’assessora ai servizi demografici Katia Scardozzi e con la presenza degli assessori Emanuele Aronne, Alfonso Antoniozzi, Silvio Franco, Stefano Floris e Patrizia Notaristefano e molti consiglieri comunali tra cui Simone Onofri ed Alessandra Croci, hanno presentato le novità dei locali e dei servizi di ultima generazione per l’anagrafe comunale.

Presenti anche il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti, il dirigente Luigi Celestini e Paola Caldarelli, responsabile del Servizio anagrafe. I nuovi locali hanno una reception specifica per l’accoglienza con vari posti a sedere ed una sala d’attesa climatizzata: sono stati del tutto risistemati con eleganti vetrofanie e la ripulitura di tutti gli ambienti. «Abbiamo voluto garantire il decoro – ha detto la sindaca Chiara Frontini – e la considero una grande conquista rispetto alle lunghe file d’attesa fuori degli uffici anagrafe degli anni passati». Quindi i servizi offerti. «Il lavoro svolto – ha detto Chiara Frontini – ha voluto rendere un’organizzazione del servizio anagrafe più digitale ed efficiente. L’assessore Scardozzi si è battuta molto per questo. Tra gli obiettivi c’è stato l’abbattimento delle liste d’attesa che, mediamente, ora sono di una settimana. Oltre alla possibilità del pagamento con pos c’è la possibilità di prenotazione con l’applicazione Ufirst».

Di questa applicazione ha parlato anche l’assessore Scardozzi: «E’ possibile prenotare online – ha detto – tagliando le file. Sarà comunque possibile la tradizionale prenotazione con ticket. Con questi sistemi digitali tagliamo i tempi di attesa. Ci saranno 4 punti per il servizio anagrafe, due che lavoreranno con chi ha prenotato con Ufirst e due con i ticket classici. Urgenze ed anziani che non conoscono l’applicazione potranno utilizzare un totem con elimina code». Ha quindi preso la parola il consigliere comunale Simone Onofri che ha lodato il rapido miglioramento offerto dal servizio anagrafe: «Gli open day con cui miglioravamo il servizio – ha detto – sembrano lontani ed invece sono passati solo pochi mesi. In quell’occasione facemmo 350 pratiche in 4 giorni. I questionari che facemmo compilare ai cittadini ci hanno permesso di offrire un servizio come quello che inauguriamo oggi. Siamo arrivati a 7 giorni di attesa rispetto di 28 precedenti: oggi è possibile prenotare con l’applicazione a qualsiasi ora facilmente ed avere un servizio a sportello. Grazie alla tenacia dall’assessore Scardozzi che ha portato a questi risultati».

L’assessore Scardozzi ha annunciato che la conferenza stampa ha anticipato la partenza effettiva di questi nuovi servizi. «I servizi degli uffici demografici – ha detto quindi Paola Cardarelli, responsabile del Servizio anagrafe del Comune di Viterbo – saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45. Due sportelli saranno dedicati alle prenotazioni su Ufirst e due con il sistema a ticket tradizionale. Forniremo tutti i principali rilasci tra carte d’identità, per lo più elettroniche, certificati anagrafici e sostituzioni di notorietà. I nuovi ambienti confortevoli sono stati il valore aggiunto del nostro lavoro per i cittadini».