SANTA MARINELLA - Gestione rifiuti fuori controllo a Santa Marinella. La denuncia è di Stefano Marino della lista civica Io amo Santa Marinella. «È sotto gli occhi di tutti - dice Marino - che la gestione dei rifiuti a Santa Marinella è al collasso. Basta attraversare i principali ingressi della città per essere accolti da cassonetti stracolmi, sacchetti abbandonati a terra, odori nauseabondi, in uno scenario che offende l’immagine di una città turistica e danneggia la qualità della vita dei residenti». «E mentre tutto questo accade, l’amministrazione comunale resta a guardare, scaricando ogni responsabilità sul gestore Gesam, come se il Comune non fosse chiamato a controllare, organizzare e pretendere un servizio all’altezza - incalza Marino - La domanda è semplice: il sindaco Pietro Tidei intende prendere in mano la situazione o continuerà a raccontare favole estive ignorando l’emergenza quotidiana?»

«Nel silenzio delle stanze del Comune,- prosegue Marino - si continua a vivere di annunci, progetti patinati e cartelloni culturali di basso profilo, mentre i cittadini camminano tra cumuli di immondizia e i turisti vengono accolti da uno spettacolo indegno». «Come lista civica Io Amo Santa Marinella chiediamo con forza un’immediata assunzione di responsabilità da parte del sindaco - sottolinea il civico - un piano straordinario di intervento, un confronto pubblico sui termini contrattuali con la Gesam e una verifica puntuale degli obblighi previsti. Se fossimo al governo della città, la pulizia e la manutenzione quotidiana dei quartieri sarebbero una priorità assoluta, non un dettaglio di cui occuparsi a fine stagione. È tempo che il sindaco esca dai rendering e dai salotti e inizi a guardare in faccia la realtà di una città lasciata allo sbando».

