È stato convocato per martedì 12 novembre 2025, alle 11:30, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’incontro del Comitato per la riconversione della centrale di Torrevaldaliga Nord, istituito in forza dell’articolo 24 bis del Decreto-Legge 50/2022.

Il tavolo, coordinato dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di transizione energetica e di rilancio produttivo del territorio di Civitavecchia, chiamato ormai da anni a costruire un futuro oltre il carbone.

All’incontro prenderà parte il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, insieme ai rappresentanti istituzionali, regionali e delle parti sociali, per proseguire il confronto sulle prospettive occupazionali e industriali legate alla chiusura della fase del carbone e alla definizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile per l’area.

«Ci aspettiamo che questo incontro segni un punto di svolta – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – dopo mesi di attesa, è necessario che arrivino risposte chiare e impegni concreti sul futuro di Torrevaldaliga Nord e sul destino occupazionale dei lavoratori. La città non può restare sospesa in un limbo: servono decisioni, risorse e tempi certi».

Il Comune di Civitavecchia ribadisce il proprio impegno a rappresentare con determinazione le istanze del territorio e a vigilare affinché la transizione energetica si traduca in opportunità reali di sviluppo e di lavoro, non in una promessa mancata.