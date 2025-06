CIVITAVECCHIA – Lunedì 23 giugno, a partire dalle 20.30, si svolgerà in via Triste “la Lumacata”, storica manifestazione gastronomica civitavecchiese, riconosciuta anche con il marchio DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine). L’evento, gratuito e aperto a tutti, celebra una tradizione radicata nella cultura locale, che da anni richiama cittadini e visitatori. Quest'anno le lumache verranno offerte gratuitamente grazie alla partecipazione di quattro ristoranti del territorio: Dolce Salato, Taverna Olmo, Estro e Ristocatering.

«Abbiamo voluto mantenere viva una tradizione storica che appartiene all’identità della nostra città – ha dichiarato l’assessore al Commercio Enzo D’Antò – inoltre, la gratuità dell’evento ci consente di rendere l’iniziativa accessibile a tutti. Ringrazio Cristiano Avolio, responsabile di Confcommercio Civitavecchia, per il supporto e per aver contribuito concretamente al coinvolgimento dei ristoratori locali, che con generosità hanno scelto di partecipare alla Lumacata 2025».

Alla vigilia dell’evento è intervenuto anche il sindaco Marco Piendibene, sottolineando il valore simbolico e culturale della manifestazione: «La Lumacata rappresenta uno dei momenti più autentici della nostra tradizione popolare – ha sottolineato – il riconoscimento DE.CO. certifica il suo valore storico e la lega in modo ancora più forte al nostro territorio. In un tempo in cui molte tradizioni rischiano di andare perdute, è importante sostenere iniziative come questa, che uniscono la memoria collettiva al senso di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, a partire dai ristoratori coinvolti».

La Lumacata è un’occasione per riscoprire sapori antichi e trascorrere una serata conviviale all’aperto, nel segno della tradizione, del gusto e dell’identità civitavecchiese.