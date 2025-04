Riqualificazione pavimentazioni in città, al via i lavori in notturna sulla tangenziale Ovest. Da

questa sera alle 22 avrà inizio l'intervento di asfaltatura dell'importante arteria viaria.

L’intervento interesserà il tratto compreso tra la rotatoria di Valle Faul e la rotatoria di piazza dei Caduti Aviazione dell’Esercito (tra via della Palazzina e via A. Moro). I lavori procederanno per fasi. Si partirà dal tratto maggiormente ammalorato che fronteggia il distributore di benzina.

«Prosegue il piano asfalti varato dalla nostra amministrazione – ha affermato la sindaca Chiara Frontini - nel rispetto dell’impegno “buche zero” che avevamo prospettato nel programma elettorale. L’investimento con mutuo di oltre 7 milioni e mezzo sta portando i suoi frutti con oltre 30 strade risanate per un totale di oltre 15 km complessivi. È un intervento importante per il decoro - ha concluso la sindaca - la sicurezza stradale e la vivibilità cittadina».

«I lavori si svolgeranno in orario notturno – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - dalle 22 alle 6. Si parte da questa sera con il tratto più dissestato. Si procederà domani notte e la successiva con gli altri tratti ammalorati della tangenziale Ovest. L’intervento comprenderà anche l'asfaltatura della rotatoria di Valle Faul, che verosimilmente, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, verrà realizzata la prossima settimana».

Infine, qualche informazione sulla viabilità, la notte, durante i lavori. «Si procederà con il senso unico alternato e il restringimento della carreggiata – ha aggiunto l’assessore Floris -, con l’ausilio di impianto semaforico o la presenza di movieri. In caso di necessità, potrebbe essere momentaneamente interrotta la circolazione veicolare sulle rampe di accesso laterali per il tempo strettamente necessario all’asfaltatura dei tratti fronteggianti tali rampe».