Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente della Commissione speciale Giubileo, questa mattina presso la Bit di Milano, la Borsa internazionale del Turismo, ha presenziato al panel “La Tuscia nell’anno Giubilare. Arte e Luoghi da scoprire” presso l’apposito stand del Lazio. Hanno partecipato anche il Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati Mauro Rotelli, il sindaco di Canino Giuseppe Cesetti, il vicesindaco di Soriano nel Cimino Rachele Chiani, Emanuela Stella del Sacro Bosco di Bomarzo, e il responsabile del Polo monumentale Colle del Duomo di Viterbo Francesco Aliperti. Hanno portato il saluto il direttore dell' Area Turismo della Regione Lazio Paolo Giuntarelli e il presidente della Commissione Cultura e Turismo Luciano Crea. Presenti anche il sindaco di Sutri Matteo Amori per Medieval Italy, DMC della Rete delle Città Medievali e il commissario della Riserva del lago di Vico Alessandro Pontuale.

«Ancora una volta – ha dichiarato Sabatini – abbiamo promosso le eccellenze del nostro territorio, con particolare riguardo ai luoghi da scoprire nell' anno del Giubileo, da Viterbo Città dei Papi e sede del primo conclave della storia con il suo Palazzo Papale, ai centri della nostra provincia legati a grandi figure storiche. È il caso di Canino che ha dato i natali a papa Paolo III appartenente alla potente famiglia Farnese, pontefice che ha segnato profondamente la storia della Chiesa convocando il Concilio di Trento e che ha dato un notevole impulso allo sviluppo della cultura e dell’arte. Poi Bomarzo legato al personaggio di Vicino Orsini cui si deve la realizzazione del Sacro Bosco, e Soriano nel Cimino con il suo castello legato sempre alla famiglia Orsini e in particolare al pontefice Niccolò III. La Tuscia è un territorio che tante ricchezze può vantare nell’ambito del turismo religioso e alla Bit abbiamo favorito un’adeguata promozione di tutto ciò che intorno a Roma merita di essere visitato nell’anno giubilare. Ringrazio – conclude Sabatini – l’onorevole Rotelli, sempre presente e in prima linea nel sostenere le iniziative rivolte a far conoscere il Viterbese nel mondo, unitamente agli amministratori locali e agli altri relatori intervenuti. Un ringraziamento alla Giunta Rocca e all' assessore regionale al Turismo Elena Palazzo che ha permesso al Lazio di essere ancora una volta protagonista in una prestigiosa vetrina internazionale, e per il costante impegno rivolto alla valorizzazione del nostro territorio».