CIVITAVECCHIA – «Con il nuovo anno la Caserma Stegher sarà già cantierizzata, segnando il passaggio concreto dalla pianificazione all’esecuzione degli interventi». È quanto evidenziato da Palazzo del Pincio, a margine dell’ultima riunione operativa dell’anno del tavolo interistituzionale dedicato al Piano Città, che riunisce il Comune di Civitavecchia, l’Agenzia del Demanio e gli altri enti coinvolti nel programma nazionale di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

«Civitavecchia è il primo Comune del Lazio tra quelli aderenti al Piano Città a raggiungere la fase operativa, distinguendosi per la capacità di rispettare tempi, procedure e standard richiesti dal programma – spiegano dall’amministrazione comunale – un risultato di grande rilievo, reso possibile da un lavoro costante e coordinato tra tutte le amministrazioni coinvolte e dalla volontà dell’Ente di imprimere una forte accelerazione ai processi di rigenerazione urbana».

Il Sindaco Marco Piendibene esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come «la rapidità con cui siamo riusciti a portare il progetto dalla pianificazione alla fase operativa dimostri la credibilità dell’Ente e la solidità del percorso intrapreso. Con la cantierizzazione della Caserma Stegher si apre una stagione nuova, in cui la città vedrà finalmente realizzarsi interventi attesi da anni».

L’Assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò richiama il valore strategico del lavoro condotto: «Siamo di fronte a un risultato concreto, costruito passo dopo passo grazie a una collaborazione istituzionale efficace e continua. L’avvio dei lavori alla Stegher è solo il primo tassello di un programma più ampio che restituirà spazi, servizi e opportunità alla città».