«Per la prima volta l’Italia, con 458 milioni di presenze, ha superato la Francia». Lo straordinario risultato è stato evidenziato dal ministro Daniela Santanchè, in video collegamento, durante la conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per fare il punto sul turismo e per il lancio della campagna nazionale “Valorizzare l’Italia”.

«In due anni e mezzo - ha proseguito - abbiamo ottenuto risultati importanti grazie a un governo che, per la prima volta, ha messo al centro dell’agenda politica il turismo. E anche perché abbiamo fatto gioco di squadra con gli imprenditori e gli operatori del settore,si vince solo se si lavora tutti insieme». Sottolineando che «siamo secondi solo alla Spagna», la ministra ha affermato: «Dobbiamo fare ancora meglio, lavorare di più alla squadra Italia, dobbiamo puntare sul senso di appartenenza per far capire agli italiani di essere orgogliosi del proprio Paese».

«L’Italia è una nazione non di quantità ma di qualità e noi ci diamo da fare con cuore, ragione e passione. Ci attendono grandi impegni, ci aspettiamo grandi risultati» ha concluso la Santanchè.

Marco De Carolis, responsabile regionale FdI per il turismo, ha quindi illustrato la campagna “Valorizzare l’Italia”, il cui obiettivo ha dichiarato «è far conoscere le misure, i provvedimenti e le riforme messe in campo sul settore del turismo in due anni e mezzo dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia». Misure trasformate in azioni concrete con stanziamenti importanti per valorizzare il turismo italiano e accrescerne la competitività.

De Carolis ne ha riassunti alcuni: «Il fondo Fri-tur da 1 miliardo e 380 milioni per il potenziamento delle strutture ricettive, un fondo da 39 milioni rivolto ad agenzie di viaggio e tour operator, 470 milioni per il comparto della montagna, 388 milioni per la pianificazione e realizzazione di opere e interventi per il Giubileo nel triennio 2024-2026 e i 4,3 milioni per i cammini religiosi». Poi una sintesi sui provvedimenti: la detassazione di lavoro notturno, straordinari e mance, la nuova normativa sulla rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto.

E nel focus sulle riforme adottate, ha indicato il regolamento e l’albo per le guide turistiche, la disciplina sugli affitti brevi «che ha messo un freno all’abusivismo in materia di ricettività». Senza dimenticare le iniziative, tra cui «il primo G7 sul turismo che si è tenuto a Firenze e le due edizioni del Forum internazionale del turismo». Significativo il sostegno da parte di Enit. Sandro Pappalardo, consigliere Enit e presidente di Ita Airways, dichiarando che «il turismo in Italia gode di ottima salute» ha evidenziato che «quando come Enit misuriamo ed elaboriamo i dati, ci rendiamo conto che all’estero c’è tanta voglia di Italia». I consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli hanno sottolineato «il rapporto di collaborazione tra il governo e la Regione che ha consentito in particolare al nostro territorio di avere massima visibilità in importanti eventi fieristici nazionali e internazionali» per poi annunciare che «Viterbo e la Tuscia prossimamente saranno presenti nello spazio della Regione all’Expo universale di Osaka, in Giappone».

«Vogliamo trasmettere una visione di questo territorio unendo le forze di tutta la filiera perché Viterbo e il territorio meritano le migliori occasioni per poter raccontare il grande potenziale del nostro patrimonio naturale e culturale» ha rimarcato il deputato Mauro Rotelli. «La Tuscia sta monopolizzando gli spazi della Regione nelle fiere di settore» ha proseguito per poi ricordare «la presenza degli operatori termali di Viterbo, tutti insieme, alla borsa del turismo e alla Camera dei deputati. Cosa mai avvenuta prima». Ha quindi annunciato il lancio di una campagna pubblicitaria strategicamente avviata a poche settimane dall'inizio dei ponti. «Da oggi e per tutta la settimana un video sulla città di Viterbo sarà proiettato nelle principali stazioni italiane: Milano Centrale, Roma Termini e Napoli centrale. E tutto questo a costo zero per le tasche dei viterbesi, in quanto sponsorizzata dal ministero del Turismo e da Enit» ha concluso Mauro Rotelli. Infine il coordinatore provinciale Massimo Giampieri ha tenuto a evidenziare che «con l’orgoglio di essere italiani, lavoriamo ogni giorno per promuovere le ricchezze del nostro territorio. Fratelli d’Italia crede nel turismo come volano per l’economia».