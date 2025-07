«Dalla giunta regionale oltre 100mila euro destinati ad associazioni, comitati, enti ecclesiastici e religiosi tradizionalmente impegnati nell’organizzazione di attività e iniziative celebrative di Santa Rosa, per incrementare l’attrattività degli eventi e la partecipazione alle festività».

Lo fa sapere il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, componente della commissione speciale Giubileo, che spiega che «in questo modo sono state interamente rimodulate e reinvestite le somme inizialmente previste nella legge di stabilità 2025 per finanziare il progetto del Trasporto straordinario in occasione del Giubileo, che non si è potuto realizzare per problemi logistici. Somme che sono state destinate in parte al Comune di Viterbo (45 mila euro), mentre 105 mila euro andranno alle realtà impegnate ad organizzare eventi e celebrazioni dedicate a Santa Rosa tramite avviso pubblico - dice ancora Sabatini - Con questa ulteriore delibera, che va ad aggiungersi a quella già approvata nei giorni scorsi e destinata al Comune di Viterbo, la Giunta Rocca include la festa di Santa Rosa nel proprio patrimonio immateriale da valorizzare in quanto simbolo storico e identitario della città di Viterbo e del Lazio, promuovendo la massima partecipazione agli eventi di pellegrini, turisti e visitatori, e favorendo la conoscenza e lo sviluppo delle tradizioni locali nella cornice delle celebrazioni giubilari».