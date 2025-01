«Con la riqualificazione dei beni comunali si rischia di lasciare le associazioni senza immobili per svolgere le attività». E’ il grido d’allarme della coordinatrice comunale della Lega, Elisa Cepparotti, che ha avviato una riflessione sugli interventi che sta eseguendo il Comune a Bagnaia, in particolare sugli immobili che poi cambieranno destinazione d’uso mettendo in difficoltà i soggetti che fino a poco tempo fa li utilizzavano. «Non si perde occasione di complimentarsi con le associazioni locali in ogni momento, per aver organizzato eventi volti a promuovere il territorio e le loro tradizioni - dice Cepparotti - poi, però, se andiamo a vedere, questa amministrazione civica assume scelte che non incontrano le esigenze di queste realtà. Mi riferisco, in particolare, al rischio che molte di esse vengano escluse dalla fruizione dei beni comunali, luoghi indispensabili per potersi incontrare, confrontarsi, dialogare al fine di sviluppare progetti, portare avanti iniziative e tradizioni de territorio».

«Ci preoccupa molto quella - prosegue la coordinatrice comunale della Lega - che ogni giorno appare sempre più un’evidenza, e cioè che associazioni e cittadini non siano il primo pensiero di questa amministrazione senza prospettive, né lungimiranza. per non parlare della tanto sbandierata condivisione in campagna elettorale ben presto evaporata una volta al timone di Palazzo dei Priori, imponendo quotidianamente decisioni prese dall'alto, non solo senza coinvolgere la città ma a volte andando anche contro ciò che la stessa chiede».

Cepparotti passa quindi a elencare i lavori.

«Sono partiti - dice - gli interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, un progetto di oltre 2 milioni di euro che fa seguito al D.P.C.M. del 15 ottobre 2015, convenzionato nel 2021, per i quali diverse amministrazioni si sono adoperate ottenendo i fondi necessari al rilancio e al recupero delle aree “degradate” di Bagnaia». Un finanziamento importante per il borgo medievale che punta alla riqualificazione di Valle Pierina, Palazzo ex-istituto scolastico, Palazzo Gallo, Torre Civica, Palazzo ex-circoscrizione, arredo urbano.

L’esponente della Lega osserva che «le scelte politiche fatte da quando questa Amministrazione si è insediata hanno solo penalizzato il territorio».

Ed elenca: «La prima scelta discutibile è stata quella di spostare gran parte dei fondi destinati all’ex istituto scolastico, 550mila euro quasi interamente su Palazzo Gallo, lasciando solo una piccola somma sulla ex-scuola che la renderà inutilizzabile ancora per molto tempo.

Successivamente è stato comunicato al Centro Polivalente che operava nella ex-circoscrizione che i locali del piano terra sarebbero stati tolti dalla loro disponibilità per destinarli ad altri usi. Decisione che dopo vari incontri ci auguriamo essere stata rivalutata. Altra scelta che ci lascia perplessi è quella di un arredo urbano poco adeguato ad un borgo medievale e ancora la rimozione dei lastroni storici in peperino. C'è poi la recente scelta di destinare Palazzo Gallo a sede decentrata del Conservatorio di Terni, quando, invece, fino ad ora si era parlato di ospitarci i beni culturali o di farne un museo da inserire nel percorso turistico insieme a Villa Lante, la Torre civica e il Borgo Medievale. In tal senso erano già stati portati gli affreschi seicenteschi donati da Fondazione Carivit e restaurati i soffitti affrescati con la collaborazione dell’Università dei beni culturali della Tuscia».

Secondo Cepparotti, quindi, in tutto questo contesto, che vede la grande quantità di fondi lasciati dalle precedenti amministrazioni per la riqualificazione dei beni comunali, «s’inserisce la prospettiva di lasciare a breve le associazioni senza alcun immobile per svolgere le proprie attività». La coordinatrice della Lega si appella quindi all’amministrazione comunale affinché metta «i cittadini e le associazioni al primo posto prima di compiere ulteriori scelte inadeguate».