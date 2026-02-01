CIVITAVECCHIA – Sono entrati ufficialmente in servizio nella giornata di ieri gli ispettori ambientali, figura annunciata nelle scorse settimane dal sindaco Marco Piendibene e dall’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti. «Rappresentano uno strumento concreto per tutelare chi conferisce correttamente e per contrastare comportamenti che producono degrado, come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in particolare degli ingombranti», aveva spiegato Giannini presentando l’iniziativa. Parole che ora trovano una prima applicazione pratica sul campo. Nella giornata di ieri gli ispettori hanno avviato i primi sopralluoghi, partendo da Corso Marconi, una delle aree più sensibili della città, ma le verifiche hanno già interessato anche diversi parchi cittadini, spesso teatro di conferimenti irregolari. L’attività proseguirà nei prossimi giorni in altre zone del territorio comunale. Gli ispettori ambientali sono autorizzati a elevare verbali in caso di trasgressioni, affiancando l’azione di controllo con un ruolo di prevenzione e sensibilizzazione. L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato scoraggiare i comportamenti scorretti, dall’altro migliorare il decoro urbano e la qualità della vita, premiando chi rispetta le regole e contribuisce a mantenere pulita la città.