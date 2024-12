Un ulteriore aumento del numero di famiglie che beneficeranno del contributo comunale destinato al pagamento delle rette dei nidi. Si tratta di una decisione assunta dall’amministrazione comunale della sindaca Chiara Frontini che va nella direzione di supportare concretamente le famiglie che sono sempre più in difficoltà nell’arrivare a fine mese. La misura del bonus asilo è stata infatti implementata con l’inserimento di una ulteriore fascia di contributo pari a 350 euro per Isee da 5001 a 15 mila euro. «Facendo una comparazione con lo scorso anno quando venne introdotta questa nuova misura rispetto alla precedente che copriva solo 108 posti in convenzione, allora avevamo supportato 280 famiglie di cui 233 con contributi comunali e ancora 47 in convenzione per giungere quest’anno a sostenere ben 302 famiglie di cui 289 con contributo comunale e ancora 13 in convenzione - spiega l’assessore ai Servizi sociali Patrizia Notaristefano - nei due anni di transizione che condurranno per l’anno educativo 2025-2026 a concedere solo contributi comunali senza dover ancora coprire i costi relativi alle convenzioni, l’amministrazione ha consentito di incrementare il numero delle famiglie supportate nel pagamento delle rette, triplicate nel giro di due anni quando sono passate da 108 di due anni fa alle 302 di quest’anno».