CIVITAVECCHIA – Stando a quanto dichiarato dalla Cna e confermato dal Comune, i lavori di riqualificazione del mercato di piazza Regina Margherita prenderanno ufficialmente il via a settembre. Ma tra gli operatori cresce la preoccupazione: a pochi giorni da agosto, nessuno sa ancora dove verranno spostati, come saranno dislocati e, soprattutto, se ci sarà una copertura adeguata durante i mesi dei lavori.

L’umore tra i banchi è cupo. «A settembre partono e a fine luglio ancora nessuno ci ha detto nulla?», si domandano molti. Una domanda legittima, specie per i tanti venditori di abbigliamento presenti nella piazza, per cui l’assenza di copertura rappresenterebbe un colpo durissimo. E intanto, nessuna convocazione ufficiale è stata ancora inviata, nessun piano illustrato pubblicamente.

Dopo le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi dalla Cna – «Dal Comune abbiamo ottenuto ampie rassicurazioni sul fatto che c’è intenzione di risolvere definitivamente e nel migliore dei modi le problematiche dell’area mercatale» – c’è chi chiede di fare un passo in più. È il caso di Tullio Nunzi, rappresentante dell’associazione Mppp ed ex dirigente di Confcommercio: «Ripropongo all’amministrazione di presentare pubblicamente il progetto alla città. Sarebbe un atto di rispetto verso cittadini e commercianti». Nunzi sottolinea l’urgenza di un confronto vero, aperto, che accompagni la transizione: «Il mercato è parte dell’identità della città. Serve un confronto per dare certezze agli operatori, condividere i passaggi e affrontare insieme i mesi dei lavori. L’incertezza – avverte – rischia di spingere i consumatori verso altre forme di commercio». La richiesta è chiara: non si può pensare alla rigenerazione urbana senza coinvolgere chi, da sempre, dà vita al cuore economico della città. Tra gli operatori, intanto, regnano lo scontento e l’incertezza.

