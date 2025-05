«È urgente sbloccare l’iter per un’opera strategica per il nostro territorio». Il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, ha richiesto formalmente un incontro al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per affrontare il tema del completamento del raddoppio della Cassia bis nel tratto Monterosi-Viterbo.

Il progetto, avviato nel 1972, ha subito numerose sospensioni e rallentamenti nel corso dei decenni. Dopo una nuova spinta negli anni duemila, con l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva da parte della Regione Lazio, si è arrivati nel 2017 alla conclusione dell’iter tecnico e progettuale. Tuttavia, la complessità amministrativa legata al passaggio di competenze tra Regione Lazio e Anas ha bloccato l’appaltabilità dell’opera.

Nel 2018, infatti, il dpcm del 20 febbraio ha previsto il trasferimento della gestione del tratto stradale ad Anas, ma ha lasciato la titolarità attuativa alla Regione Lazio, impedendo di fatto l’avanzamento delle procedure. Per superare questo stallo, è oggi necessario attribuire ad Anas anche il ruolo di soggetto attuatore.

«Il progetto definitivo – scrive il presidente Romoli – è ormai concluso e prevede un’arteria a quattro corsie lunga 33 chilometri, esterna ai centri abitati di Sutri, Capranica e Vetralla. Si tratta di un’infrastruttura cruciale per collegare Viterbo alla capitale e per sostenere la ripresa economica del nostro territorio».