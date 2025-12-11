CIVITAVECCHIA – Proseguono gli interventi di valorizzazione e riqualificazione del Parco Yuri Spigarelli con l’avvio del progetto di ristrutturazione dell’immobile in uso all’associazione AssProha. L’intervento è finanziato attraverso la Legge Regionale 14 del 2008, articolo 1 comma 38 – Programmazione 2024/2026, il progetto riguarda due dei tre corpi di fabbrica dell’edificio, il corpo centrale e l’ala destra, mentre la successiva demolizione e ricostruzione dell’ala sinistra sarà oggetto di un appalto dedicato. La struttura, da anni sede di attività di accoglienza, laboratori, percorsi riabilitativi e servizi rivolti alle persone con disabilità, necessitava di interventi profondi per garantire maggiore sicurezza, funzionalità e accessibilità, il progetto prevede un complessivo miglioramento sismico, l’adeguamento degli impianti e il rinnovo totale degli spazi interni nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). L’obiettivo è restituire all’edificio ambienti più confortevoli e energeticamente efficienti. La prima fase dei lavori comprende inoltre una serie di interventi dedicati alla fruibilità degli spazi esterni e alla piena inclusione, in continuità con la vocazione sociale del Parco Yuri Spigarelli. «Si tratta di un intervento importante, atteso da tempo e fondamentale per garantire alle persone che ogni giorno vivono questi spazi una struttura più sicura, moderna e funzionale», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti, sottolineando come «la riqualificazione del Parco Spigarelli e dei suoi immobili rappresenti un tassello essenziale della strategia complessiva di rigenerazione urbana che l’amministrazione sta portando avanti con impegno e serietà». Il Sindaco Marco Piendibene evidenzia, invece, il valore sociale del progetto.

