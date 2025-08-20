CIVITAVECCHIA – Il Consiglio D’Amministrazione del Galp Lazio ha approvato la proroga termini con scadenza al 28 agosto per presentare istanza di contributo al 100%. L’avviso pubblico è pubblicato sul sito del Gal Pesca Lazio ed è dedicato ai 20 comuni costieri della costa del Lazio che aderiscono al partenariato. Ogni Comune costiero aderente avrà pertanto l’opportunità di presentare in gara una propria proposta progettuale che si dovrà sviluppare e concretizzare entro e non oltre la metà di ottobre 2025.

«Felici di sostenere i territori costieri della nostra Regione, il Galp Lazio, partenariato unico regionale a supporto dell’economia del mare della nostra Regione con pesca e turismo in prima linea sui 364 km di costa regionale – dichiara il presidente Galp Lazio Marco Maurelli – auspichiamo fermamente che si possano raggiungere al più presto risultati importanti a supporto delle comunità costiere della nostra Regione per poter centrare l’obiettivo di spesa Feampa del 2025 con il coinvolgimento produttivo del cluster della pesca dei vari territori. Per queste ragioni abbiamo ascoltato le richieste di maggior tempistica provenienti dalla quasi totalità dei comuni costieri del Lazio visto il periodo festivo. Sfida tanto complessa quanto importante per il modello Lazio. A breve pronti altri avvisi pubblici dedicati alla pesca e agli organismi scientifici sui temi della sostenibilità. Ringrazio tutto il Consiglio d’amministrazione e la struttura amministrativa del GALP per il lavoro straordinario che è stato fatto durante le festività, spesso non scontato ma ora abbiamo speranza che gli enti possano raccoglierne i frutti e vedere concretizzato il lavoro fatto».

Il contributo massimo per singolo progetto che può essere presentato ammonta dunque ad 150.000,00 euro per progetto ammissibile ed approvato e fino ad un massimo di 200.000,00 euro per progetti presentati tra più Comuni.

La dotazione finanziaria di questo AVVISO PUBBLICO 1.1.D. GAL PESCA LAZIO per la SSL PO FEAMPA 2021\2027 che il GAL ha messo a disposizione dei comuni costieri, ammonta complessivamente ad € 503.000,00 fino ad esaurimento risorse determinate in graduatoria.

Gli Enti locali potranno trovare ogni informazione sull’avviso pubblico di selezione prorogato azione 1.1.d. presso il proprio albo pretorio e\o sul sito del GALP LAZIO al link https://galpescalazio.it/avviso-pubblico-azione-1-1-d-della-ssl-del-gal-pesca-lazio-scad-17-8-25