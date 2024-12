La giunta regionale del Lazio ha approvato il Programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici per il quale prevede oltre 392 milioni di euro necessarie per la realizzazione degli interventi. La cifra totale è la somma tra gli importi previsti per le tre annualità: oltre 85 milioni di euro per il primo anno, circa 137 milioni di euro per il secondo anno e circa 170 milioni di euro per il terzo anno.

Tra le opere previste ci sono anche infrastrutture viarie e ferroviarie delle Tuscia e immobili come l’ex ospedale di Viterbo e Villa Pamphili a San Martino al Cimino.

«In particolare - spiegano Daniele Sabatini, capogruppo FdI in Regione e il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli - sono previsti, lavori di adeguamento sismico, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria su diversi punti della linea ferroviaria Roma-Viterbo che permetteranno di potenziare un collegamento strategico per l'area nord del Lazio, purtroppo gravato da una serie di criticità che ora potranno essere superate. Importanti anche gli interventi sulla rete stradale della provincia di Viterbo con la messa in sicurezza dell'incrocio fra la Strada provinciale Sutrina e la Sp Cimina nel territorio del Comune di Sutri e con lavori di rifacimento dei tratti più degradati su diverse arterie».

Gli altri lavori riguarderanno «la riqualificazione energetica e l’adeguamento sismico di Palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino - continuano Sabatini e Menegali Zelli - come da progetto visionato con l’assessore Fabrizio Ghera, il presidente di Lazio Crea Marco Buttarelli e i tecnici regionali, per un importo complessivo di 2 milioni e 365 mila euro, di cui oltre 868 mila euro per la prima annualità, le cui finalità saranno condivise con la comunità e le realtà locali. Infine è previsto l’avvio del programma di valorizzazione dell’ex complesso monumentale dell’Ospedale vecchio di Viterbo con un impegno finanziario della Regione di quasi 18 milioni di euro, in aggiunta ai fondi del Governo».

Sabatini e Menegali Zelli ringraziano «gli assessori di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini (Bilancio) Manuela Rinaldi (Lavori pubblici) e Fabrizio Ghera (Patrimonio) per aver ancora una volta dimostrato una straordinaria capacità di pianificazione, che ha consentito alla Giunta regionale l’individuazione dei reali bisogni del territorio, con la programmazione dei necessari interventi e una distribuzione mirata ed efficace delle risorse in bilancio».

Per l’assessore Giancarlo Righini, «l’approvazione del piano triennale dei lavori pubblici è l’ennesima dimostrazione che, grazie a un corretto utilizzo dei fondi pubblici e a una puntuale pianificazione degli interventi, si possono raggiungere risultati importanti. Una programmazione virtuosa della quale a beneficiarne sono soprattutto i cittadini che finalmente vedono la realizzazione di opere che fino ad oggi sono rimaste solo sulla carta».

L’assessora Rinaldi rimarca come «la Regione Lazio esprime nuovamente la sua vicinanza ai territori. Parliamo di interventi necessari per la riqualificazione delle province del Lazio: un aiuto in più che la nostra amministrazione vuole dare alle realtà locali per opere di completamento e messa in sicurezza o addirittura investire in nuove realizzazioni».