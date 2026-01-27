CIVITAVECCHIA – Confronto diretto in Comune tra l’amministrazione e i rappresentanti delle associazioni dei diportisti. Incontro voluto dal sindaco Marco Piendibene per fare il punto sulle esigenze del mondo del diporto, in una fase delicata per il futuro del porto storico. «Ho incontrato i rappresentanti delle associazioni dei diportisti del territorio per un confronto aperto e costruttivo, finalizzato ad ascoltare le loro necessità», ha spiegato il sindaco al termine della riunione. Al centro del dialogo il rapporto tra sviluppo portuale e tutela di una realtà che, come più volte ribadito anche dalle associazioni, rappresenta una componente stabile del tessuto sociale cittadino. «Lo sviluppo portuale rappresenta un obiettivo essenziale per la città – ha affermato – ed è volontà dell’amministrazione coniugarlo con le esigenze del mondo del diportismo». Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato un intervento concreto inserito nel progetto di riqualificazione della Frasca, il cui avvio è previsto a breve. «Abbiamo voluto includere anche la realizzazione di una rampa di alaggio per le imbarcazioni», ha comunicato il sindaco, raccogliendo l’interesse dei presenti. Piendibene ha infine ringraziato il delegato al diporto, dottor Roberto Arcadi, per l’organizzazione dell’incontro.

