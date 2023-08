Pnrr diventa terreno di scontro a distanza tra l’ex sindaco Arena e l’assessore ai servizi sociali, Patrizia Notaristefano. Quest’ultima nei giorni scorsi aveva annunciato cinque milioni di euro del Pnrr per altrettante misure nell’ambito del distretto socio sanitario VT3, con Viterbo Comune capofila.

L’ex sindaco Arena si era compiaciuto per i finanziamenti ottenuti dai Servizi sociali per le misure del PNRR, augurando agli uffici di concludere nei tempi questo importante impegno. «Suscita davvero molte perplessità l’affermazione secondo cui il merito delle procedure sarebbe addirittura della sua amministrazione - puntualizza l’assessore Notaristefano - Peccato che i tempi non coincidano, e spieghiamo il perché: il 12 gennaio 2022, quando l’amministrazione Arena era già caduta ed il Comune di Viterbo commissariato, il Comitato dei Sindaci del Distretto VT3, presieduto dal commissario straordinario Antonella Scolamiero con i sub commissari Francesco Taricone e Stefania Galella, hanno individuato le linee di intervento ed attività per le quali chiedere l’ammissione ai finanziamenti, accettando le proposte elaborate dall’Ufficio di Piano Distrettuale, organo puramente amministrativo del Distretto VT3. Quest’ultimo ha provveduto ad inoltrare entro il termine previsto del 18 gennaio 2022 le formali richieste per l’accesso ai benefici ed a proseguire con l’iter amministrativo delle progettualità».

L’assessore sottolinea che «tale struttura amministrativa ha agito in linea con tutte le prescrizioni europee, ministeriali e regionali, e ha proceduto alla presentazione dei progetti non avendo avuto alcun input politico da parte della precedente amministrazione, come ben si evince dai verbali delle riunioni del Distretto e dagli atti amministrativi adottati, precedenti alla presentazione degli stessi». L’assessore Notaristefano aggiunge che «al momento di insediamento dell’amministrazione Frontini, di quegli interventi esisteva soltanto la descrizione discorsiva di obiettivi ed azioni. Questa amministrazione si è fatta carico di predisporre tutti i progetti nel dettaglio, diligentemente e come è doveroso che accada».

E qui l’affondo. «Constatiamo ancora una volta come l’ex sindaco Arena tenti di appropriarsi dei risultati ottenuti oggi da questa amministrazione - dice Notaristefano - Consigliamo all’ex sindaco di informarsi meglio prima di esporsi a inevitabili scivoloni che, forse nell’ansia di riabilitare la propria immagine dopo un’esperienza amministrativa disastrosa che lo ha portato ad essere sfiduciato dai sui stessi consiglieri e della quale paghiamo ancora le conseguenze, sono ormai quotidiani. Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio di Piano Distrettuale VT3 nelle persone della dottoressa Bianchi Fasani e della dottoressa Ciprini, per l’impegno profuso e la competenza che quotidianamente dimostrano per garantire la migliore riuscita dei progetti del Pnrr».