SANTA MARINELLA – I lavori per la nuova Scuola dell’Infanzia di Piazzale Tortora, nei pressi della Media Carducci, proseguono a spron battuto. Le opere si sono fermate nel mese di agosto per consentire agli operai di andare in ferie ma ai primi di settembre e i lavori riprenderanno in modo tale da poter consegnare il plesso scolastico nel più breve tempo possibile. Sulla costruzione della struttura sono stati stanziati 1,6 milioni di euro del Pnrr. “Lavori necessari per l'allestimento definitivo della moderna struttura riservata ai bambini che frequenteranno la materna, al fine di rendere Santa Marinella una città all'avanguardia dal punto di vista dell'edilizia scolastica – dice il sindaco Tidei – si stanno montando tutti i prefabbricati ordinati e da giorni è decollata a tutti gli effetti la costruzione dell'edificio, secondo cronoprogramma previsto e fin qui brillantemente rispettato. La scuola materna sarà allestita in perfetta conformità rispetto a tutti gli standard di legge per plessi scolastici destinati all'infanzia. Sono quattro i moduli in questione al centro delle operazioni, oltre ad una palestra, un’aula magna, un refettorio e i bagni. Il tutto per ospitare un centinaio di bambini. Credo che, sempre secondo tempi stimati, sarà pronta per fine primavera, tra fine maggio e giugno. Ovviamente, l'ambizione dell'amministrazione nel settore della pubblica istruzione e dell'edilizia scolastica non finirà, in primavera, sempre grazie a fondi Pnrr per un importo di 500mila euro, sono già stati previsti lavori di allestimento di una efficiente e moderna mensa, pensata e destinata alle prossime generazioni santamarinellesi”.

