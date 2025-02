«Riqualificazione di piazzale Africa, il primo progetto di opera pubblica pagata interamente da un privato».

L’annuncio arriva dalla sindaca Chiara Frontini.

L’area, da tempo in uno stato di degrado, sarà riqualificata con un progetto da 270mila 836 euro. Un piano che prevede, tra l’altro, nuovi parcheggi, un sistema di videosorveglianza e l’installazione di sbarre d’accesso per controllare gli ingressi al parcheggio. L’assenza di un sistema di regolamentazione del traffico, infatti, ha reso l’ingresso e l’uscita dal parcheggio caotici con episodi frequenti di sosta selvaggia.

Con quest’intervento, il nuovo parcheggio avrà 64 posti auto inclusi quattro stalli riservati alle persone con disabilità. La gestione sarà affidata a Francigena. I primi 90 minuti di sosta saranno gratuiti, per i successivi sarà applicata una tariffa oraria.

Tutta l’operazione di riqualificazione avverrà sarà a carico del nuovo operatore del supermercato presente.

«Siamo ancora una volta tra i primi, se non forse il primo, Comune in Italia ad applicare questa facoltà prevista dal nuovo codice degli appalti - commenta la sindaca Frontini - un piazzale in situazione critica da anni, dove si sono inanellate richieste di risarcimento per cadute e danni. E dato che a breve un nuovo operatore verrà a gestire il supermercato lì presente, i costi di recupero, che ammontano a circa 270mila euro - spiega Frontini - saranno a suo carico. Tutti risparmiati dalla pubblica amministrazione e quindi, dai cittadini». La sindaca sottolinea che il parcheggio, che è sempre stato gratuito con il disco orario e «con un tempo consentito di permanenza inferiore a quello che oggi stiamo mettendo gratuito (e che, sappiamo bene, nessuno riusciva a controllare…), oggi continuerà ad essere gratuito ma con un sistema di controllo degli accessi che prevedrà il pagamento a partire dai 90 minuti di sosta». La sindaca parla di un vantaggio per tutti: «per Città della Salute, per l’Archivio Storico, per l’ufficio passaporti. Tutti uffici pubblici che potranno usufruirne. Chi paragona la questione ai parcheggi del centro storico, o si chiede come mai Francigena gestirà quel parcheggio, o non ha ben compreso la portata dell’intervento o è in malafede».