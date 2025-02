Piazzale Africa, la riqualificazione del parcheggio da parte di un privato è approdata ieri in consiglio comunale. La società, che a breve aprirà lì un nuovo supermercato, si prenderebbe carico dei lavori per un importo di 300mila euro - 30mila euro in più rispetto a quanto inizialmente preventivato - avendo come contropartita la gratuità del ticket per un’ora e mezza. Passato tale lasso di tempo, sarà Francigena a riscuotere il pagamento della sosta derivante dai 70 posti auto.

A chiedere specifiche in merito all’intervento, annunciato nei giorni scorsi dalla sindaca Frontini tramite social, Laura Allegrini, capogruppo di Fratelli d'Italia, e la consigliera Pd Lina Delle Monache. In particolare la meloniana ha espresso perplessità dal punto di vista giuridico.

«Non c'è un comodato, una convenzione. Il Comune si impegna per quanti anni con il privato?» ha chiesto. «Il mio dubbio verte sul capire, se cambia l'amministrazione, qual è l'impegno giuridico che il Comune si assume con il privato?».

Domande che al momento non hanno avuto risposta. L’assessore alla Qualità agli spazi urbani Emanuele Aronne ha però sottolineato che «se volesse il supermercato potrebbe aprire anche domani con i selci come è adesso». Poi ha proseguito spiegando che, relativamente alla superficie interessata «non è stato aumentato nessuno standard», e tracciando il percorso che ha portato all’investimento del privato. «La società, in vista dell’apertura del supermercato, ci chiese se fosse prevista la sistemazione del parcheggio. Spiegammo che era intenzione dell’amministrazione di provvedere a farlo ma prima serviva trovare i soldi necessari. Non si poteva realizzare l’intervento con fondi Pnrr per questioni tecniche».

«La prima proposta avanzata dall’azienda fu quella di assumersi l'onere di effettuare i lavori in cambio di un’ora di parcheggio gratuito. Ma - ha rimarcato Aronne - poi abbiamo ragionato che se lo avessimo fatto solo per 60 minuti avrebbero detto che lo facevamo per il supermercato».

«Quell’area - ha tenuto a sottolineare - urbanisticamente è un parcheggio che serve anche per chi si reca alla cittadella della salute, alla Talete e in questura».

Ha quindi spiegato che non era possibile mantenere il disco orario di un’ora su quell’area sosta «perché avrebbe richiesto un controllo continuo da parte della polizia locale, che ha già un organico sottodimensionato». Così invece, dopo la prima ora e mezza, «gli introiti del parcheggio vanno a Francigena». E a ulteriore testimonianza della bontà della modalità scelta per la riqualificazione di piazzale Africa, l’assessore ha richiamato un articolo del nuovo codice degli appalti nel quale «si prevede che un privato possa proporre alla pubblica amministrazione un intervento a suo carico», puntualizzando che l’impegno del Comune in merito a piazzale Africa riguarda solo la gestione a pagamento del parcheggio dopo l’ora e mezza gratuita. Infine Aronne ha ricordato che esisteva un progetto esecutivo per la sistemazione di piazzale Africa, datato 2012 e presentato dall’allora sindaco Giulio Marini, per il quale «era previsto un finanziamento di 134mila euro».

Alle perplessità di Allegrini ha fatto da contraltare l'intervento della consigliera Pd Delle Monache, che da oltre 5 anni chiedeva di sistemare quello spazio. «Dopo tanto tempo è stata trovata una soluzione a cui si potrà di certo apportare dei correttivi, soprattutto se ci fossero delle procedure da aggiustare come paventato dalla consigliera Allegrini». Oggi l’aula sarà invece impegnata con il consiglio straordinario sul dimensionamento scolastico dell’istituto Carmine, contro cui l’amministrazione Frontini ha presentato ricorso al Tar.