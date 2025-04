Conclusa l’attività degli scavi archeologici in piazza del Comune, mercoledì è stata l’ultima giornata di lavori veri e propri. Da ieri, quindi, il cantiere è di fatto tornato nelle mani dell’amministrazione che ora potrà predisporre la ripresa dell’intervento di ripavimentazione di piazza del Comune, sospeso dal mese di ottobre proprio in seguito al rinvenimento di antichi tratti murari e conseguente discesa in campo della Soprintendenza per accertarne natura ed epica di datazione.

«Probabilmente già da lunedì - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris - ci organizzeremo per cominciare a ricoprire quello che è stato trovato, seguendo la prescrizione che ci rilascerà la soprintendenza. Dopodiché si procederà con il getto di calcestruzzo speciale così come fatto nella prima parte già realizzata della piazza e cominceremo finalmente i lavori di ricopertura con le lastre di peperino».

Floris tiene a specificare che «la Soprintendenza continuerà comunque a essere sempre presente in cantiere perché questi erano gli accordi già presi in fase di nulla osta autorizzativo. Ci sarà la supervisione dei loro tecnici per tutto il periodo della lavorazione, soprattutto nella parte iniziale ossia per il periodo in cui ricopriremo gli scavi e le emergenze che sono state portate alla luce».

Per il titolare dei Lavori pubblici nessuna deroga alle tempistiche previste: «Questo stralcio dell’intervento deve essere terminato entro il 31 luglio». Nulla è stato definito invece per quanto riguarda il prosieguo dei lavori che andrebbero a interessare la porzione a ridosso del palazzo del Podestà. Sicuramente il punto più delicato vista la presenza di attività commerciali che usufruiscono anche degli spazi esterni per disporre i tavoli per gli avventori.

L’assessore infatti afferma: «Non l’abbiamo ancora pianificato perché vediamo intanto con quali tempi arriviamo a concludere il cantiere attuale. Anche perché successivamente lo stralcio dei lavori andrà a interessare delle attività commerciali. Ci rendiamo conto che andremo ad arrecare un grosso disagio ma è inevitabile concludere l’intervento sino a filo con il prospetto attuale del palazzo del Podestà».

Floris comunque assicura: «Pianificheremo con i gestori delle attività il prosieguo dei lavori del cantiere» che comunque prevede «andrà a finire ormai dopo il trasporto della macchina di Santa Rosa». Tra l’altro, è la riflessione, solitamente i cantieri ad agosto si fermano per la pausa estiva.

«Se il mese di agosto dovessimo lasciare il fronte cantiere proprio davanti agli esercizi commerciali sarebbe uno sgarbo che non intendiamo fare. Ci vuole anche rispetto nei confronti di chi lavora e che ha dovuto in tutti questi mesi sopportare una convivenza con il cantiere che è stata faticosa». Intanto per quanto riguarda la ripartenza dell’attuale stralcio dei lavori «l’impresa è già pronta e ha predisposto i materiali per poter accelerare e andare avanti speditamente fino alla chiusura del cantiere». «L'amministrazione - aggiunge - non avrebbe voluto prolungare così tanto i tempi ma logicamente va rispettato anche il lavoro della soprintendenza che dal canto suo, nel momento in cui vengono ritrovati dei reperti che sono ritenuti interessanti, deve approfondirne la natura e inquadrare il periodo storico in cui sono stati deposti. Faccio riferimento in modo particolare alle tombe».

«È vero che come Comune avevamo premura di concludere i lavori peròanche la soprintendenza aveva necessità di capire con quale tipo di reperti aveva a che fare. Le due esigenze combinate hanno poi portato a una sospensione dei lavori di ripavimentazione della piazza per circa tre mesi e mezzo però, dopo la scoperta del tunnel, era necessario avviare indagini archeologiche per approfondire» conclude Stefano Floris.